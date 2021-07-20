На заводе «РивнеАзот»произошла нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В настоящее время последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«20 июля на предприятии произошла нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Сейчас показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм.
Угрозы окружающей среде и населению нет.
Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшую отгрузку продукции согласно заключенным контрактам.
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