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По данным Украинского гидрометеорологического центра, 20-21 июля на реках Карпат ожидается повышение уровней воды, сообщает ГосЧС.

В пределах Львовской области – на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Стрвьяж, Свеча – на 1,5 - 2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности - желтый) , в Стрыйском районе (река Свеча – село Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности - оранжевый).

В Ивано-Франковской области – на 1,5 - 2,5 м, местами затопление заводей, с/х угодий, возможно частичное затопление объектов приречной инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый).

В пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей – на 0,5-1,5м, местами затопление заводей, с/х угодий (I уровень опасности - желтый).

В Черновицкой области – на 0,5-1,5 м, в местах сужения русел рек - на 2,0 - 2,5 м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (I уровень опасности - желтый).

В пределах Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек – на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек (I уровень опасности - желтый).

В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).
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