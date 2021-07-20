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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение потенциально опасного штамма коронавируса «Лямбда» более чем в 30 странах мира.

Об этом в ходе трансляции рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает УНИАН.

«Он [штамм «Лямбда»] циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя к этому моменту был обнаружен более чем в 30 странах», — сказала она.

Эксперт отметила, что в июне ВОЗ внесла его список штаммов, требующих внимания, и внимательно следит за его распространением. У организации есть группа, следящая за эволюцией вируса.

 
ForUm

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