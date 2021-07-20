Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира воинской части по тылу Вооруженных сил Украины, который нанес бюджету ущерб почти 900 тыс. гривен. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

В течение января-февраля 2019 подполковник Вооруженных сил Украины завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по снабжению продуктов для военной части.

Он составил и издал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898842 гривни, которые на самом деле в воинскую часть не поступали.

По предварительной информации, военный получал за это «откаты» от представителя предприятия.

Подполковника ВСУ подозревают в использовании служебного положения вопреки интересам службы, что нанесло тяжкие последствия государственным интересам, а также в выдаче им заведомо ложных официальных документов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, оперативное сопровождение - СБУ.