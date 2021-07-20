Более 10 млн украинцев получают теневые доходы, а соотношение официально трудоустроенных граждан к неработающим достигает 1:2, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

«Государство должно начать социальный диалог… Нужно честно смотреть на проблему. Не может один человек работать за двоих», – сказал он в ходе форума «Украина 30» во вторник, передает Интерфакс-Украина.

При этом первый вице-премьер уточнил, что 40% рабочих мест – государственные: 20% в бюджетной сфере, еще 20% в госкомпаниях.

«Украина, высоко держа голову, оплачивает пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Также Украина несет полные обязательства по безработице. И только две эти суммы вместе превышают EUR2 млрд», – отметил Любченко.

«В 2020 году при посредничестве официальных лицензиатов было трудоустроено заграницей немногим более 86 тыс. наших граждан, а по оценкам экспертов - около 3 млн», – добавил он.