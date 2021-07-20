Баку обвинил Ереван в обстреле в направлении Садаракского района Нахичевани, а Армения в свою очередь сообщила об обстреле своих позиций на границе и одном раненом.

Как передает Укринформ, на сайте Минобороны Азербайджана сообщается, что позиции войск страны в направлении Садаракского района Нахичеванской автономной республики подверглись обстрелу со стороны армянских военных.

В министерстве отметили, что «с целью подавления огневой активности противной стороны был проведен огонь».

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

Как сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, Ереван в свою очередь обвинил Азербайджан в обстреле участка Эрасх армяно-азербайджанской границы, в результате которой руководитель общины Эрасх Араратской области Армении Радик Огикян получил ранение.

«Поздно вечером 19 июля и 20 июля до 02:00, азербайджанские вооруженные силы, без применения минометов, продолжали обстреливать армянские позиции, расположенные на участке Эрасх армяно-азербайджанской границы», - говорится в сообщении.

ВС Армении заявили, что не допустят изменения линии столкновения.

На прошлой неделе на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в результате чего погиб военный.

Армения и Азербайджан 27 сентября 2020 года начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании совместного с президентами РФ и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, стороны конфликта должны оставаться на занимаемых позициях, а в регион вводились российские «миротворцы».

Сейчас процесс урегулирования и переговоры на политическом уровне осложняются разной трактовкой сторонами достигнутых договоренностей и противоречиями вокруг того, где именно проходит граница между Арменией и Азербайджаном.