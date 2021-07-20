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С начала года на водоемах страны погибли 808 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что только с начала июля на водоемах страны погибли 265 украинцев. Из них 36 детей. «Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибли 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году», – говорится в сообщении.

«Однако, даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей. Несмотря на постоянные предостережения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде», – подчеркнули в ГосЧС.

По данным ведомства, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.
ForUm

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