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Медицинские службы Италии полностью вакцинировали от коронавируса более половины населения страны старше 12 лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

Согласно официальным данным, по состоянию на 19 июля в Италии полностью привиты более 27,1 млн человек, что составляет 50,2% всего населения страны старше 12 лет.

При этом отмечается, что цель итальянского правительства - вакцинировать от коронавируса до конца сентября 80% взрослого населения, или около 54,3 млн человек.

Ожидается, что к тому времени в Италии будет сформирован коллективный иммунитет.

По последним данным Worldometer, в мире зафиксировано почти 191,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 4 112 792 человека, выздоровели более 174,5 млн.

 
ForUm

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