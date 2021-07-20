также в разделеОбщество
На Харьковщине задержали экс-депутата «Л/ДНР»
Минцифры планирует закупить ноутбуки 60 тысячам учителей
В Минздраве пояснили, как правильно использовать вакцину Moderna 9
Завтра в Украине стартует пятый этап COVID-вакцинации 21
В Украине объявлено штормовое предупреждение 22
МинВОТ: В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды 14
В Украине зафиксировано 598 новых случаев COVID-19 27
В Минздраве рассказали, когда Украина получит тесты для выявления штамма «Дельта» 13
19 июля. Картина дня 16
Минздрав предлагает отправлять прибывших в Украину невакцинированных на самоизоляцию 13
Латвия и Эстония открыли границы для туристов из Украины 20
МВД планируют разделить на несколько инстанций 125
Финляндия ожидает более полутысячи заробитчан на сбор лесных ягод 17
Омбудсмен назвал незаконным требование носить школьную форму 11
Во время первого экзамена по владению госязыком произошел технический сбой 14
Министр инфраструктуры рассказал о судьбе его бизнеса 14
Ляшко: С вакциной CoronaVac скоро будут пускать в Европу 15
ГБР проверит решение Верховного Суда по Тупицкому 18

Лекарств от коронавирусной болезни сегодня не существует, заявил врач и экс-министр здравоохранения Олег Мусий. Ранее инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко. Об этом Мусий сказал в эфире канала «Украина 24», сообщает УНИАН.

«Скажу сразу как врач, что препарата прямого действия конкретно против коронавируса не существует нигде в природе и существовать не может. В целом противовирусные препараты существуют, они действуют на разные вирусы. Что имел в виду Ляшко, когда сказал «препараты прямого действия» - он или ошибся, или не знал точной информации. В мире такого препарата нет. Есть препарат для профилактики - это вакцина, которая может действовать против конкретного штамма», - сказал он.

По словам экс-министра, в случае появления соответствующих препаратов, их можно будет использовать спустя несколько лет. Он также напомнил заявления о том, что у Украины будет собственная вакцина от коронавируса.

«До сегодня украинской вакцины нет. Инновационные препараты в целом требуют клинических исследований, а это минимум пять лет. Их невозможно применять вот так «с колес» или emergency use, как вакцину», - подчеркнул он.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
12
Теги