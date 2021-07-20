Лекарств от коронавирусной болезни сегодня не существует, заявил врач и экс-министр здравоохранения Олег Мусий. Ранее инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко. Об этом Мусий сказал в эфире канала «Украина 24», сообщает УНИАН.

«Скажу сразу как врач, что препарата прямого действия конкретно против коронавируса не существует нигде в природе и существовать не может. В целом противовирусные препараты существуют, они действуют на разные вирусы. Что имел в виду Ляшко, когда сказал «препараты прямого действия» - он или ошибся, или не знал точной информации. В мире такого препарата нет. Есть препарат для профилактики - это вакцина, которая может действовать против конкретного штамма», - сказал он.

По словам экс-министра, в случае появления соответствующих препаратов, их можно будет использовать спустя несколько лет. Он также напомнил заявления о том, что у Украины будет собственная вакцина от коронавируса.

«До сегодня украинской вакцины нет. Инновационные препараты в целом требуют клинических исследований, а это минимум пять лет. Их невозможно применять вот так «с колес» или emergency use, как вакцину», - подчеркнул он.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире.