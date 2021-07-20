В случае вспышки COVID-19 система здравоохранения Украины выдержит 2,5 месяца при показателях в 4 тыс. госпитализированных ежедневно.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

«Если мы посмотрим на начало 2021 года, когда было плато, то у нас уровень госпитализации был 1,8-2 тыс., то есть сейчас в 5 раз меньше. В середине февраля пошел рост где-то к середине апреля, а потом пошло на спад. Вот в этот период было около 4 тыс. госпитализаций. Сейчас у нас есть запас на рост количества госпитализаций где-то в 10 раз», - сказал он.

По словам Ганиченко, если принять во внимание среднеевропейские темпы роста уровня госпитализаций в 4 раза за месяц, то таким образом украинская система здравоохранения имеет запас коек в «ковидных» больницах на 2,5 месяца.

«Два с половиной месяца – это средний сценарий, если пойдет вспышка и который будет действовать при двух предположениях: если вспышка уже сейчас... и темпы роста средние по Европе. Если мы пойдем, как Нидерланды, и вырастем в 10 раз за неделю, то мы можем и за неделю выйти на максимальную мощность... То есть в среднем у нас есть два с половиной месяца, а в худшем случае – одна неделя. Но по крайней мере на 2,5 месяца должно хватить..., но дальше может быть очень плохо», - пояснил эксперт.

По его словам, вспышка заболеваемости может длиться несколько месяцев и более, поэтому государству необходимо будет различными методами пытаться ее минимизировать.

«Государство будет сбивать ее как-то. Но здесь многое зависит от того, удастся ли. Если мы о «Дельте» говорим, то она более агрессивна, поэтому... если будут какие-то карантинные ограничения, то они должны быть более жесткими, чтобы сдерживать эту волну так же, как весеннюю, потому что у нас низкий уровень вакцинации», - отметил Ганиченко.

Он добавил, что увеличивать количество коек в «ковидных» больницах необходимо в том случае, если от текущего уровня заполненности коек произойдет рост по крайней мере в 5 раз.

При этом эксперт уточнил, что сейчас в Украине заняты около 7% коек с кислородом, 13% реанимационных коек, а 3% больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.