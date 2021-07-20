За прошедшие сутки, 19 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 20 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Так, в районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Вследствие вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет.
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