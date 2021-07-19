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Мэр Киева Виталий Кличко, который 19 июля отмечает 50-летний юбилей, показал видео с основными моментами своей жизни.  

«Друзья! Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая ее моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил - это моя история. И история людей, которые были рядом, и которые сегодня рядом со мной. Когда я выбрал своим девизом слова: Нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть - если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного! С таким настроением я встречаю свои 50. Всего 50. Потому что впереди еще много историй! – написал Кличко.

В фильм, в частности, вошли кадры из личного архива Виталия Кличко. А также - видео о начале карьеры легендарного спортсмена, его путь к чемпионству в боксе. Видео о событиях с политической деятельности Кличко - депутатство в Киевсовете, украинском парламенте, участие в Революции Достоинства и деятельность на посту мэра столицы.
ForUm

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