На пляже базы отдыха «Ирина» в поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС в Одесской области Марину Мартыненко.
Тело подростка нашли отдыхающие в 11:50.
Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы.
По данным ГосЧС Одесской области, 17 июля на пляже базы отдыха «Ирина» в Затоке достали из воды тело 49-летнего жителя Черкасской области.
Во время выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что мужчина находился в воде вместе с 13-летним сыном.
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