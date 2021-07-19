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На пляже базы отдыха «Ирина» в поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС в Одесской области Марину Мартыненко.

Тело подростка нашли отдыхающие в 11:50.

Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы.

По данным ГосЧС Одесской области, 17 июля на пляже базы отдыха «Ирина» в Затоке достали из воды тело 49-летнего жителя Черкасской области.

Во время выяснения обстоятельств происшествия стало известно, что мужчина находился в воде вместе с 13-летним сыном.

 

 
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