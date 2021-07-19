В понедельник, 19 июля, Владимир Зеленский с рабочим визитом в Грузию с целью начала деятельности формата «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита «Ассоциированного трио» и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В рамках визита глава Украинского государства также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.