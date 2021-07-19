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За прошедшие сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке штаба ООС.

Вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из  подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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