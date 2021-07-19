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В результате ДТП в селе Печихвосты Луцкого района погибло 3 человека, из них 1 ребенок, и 9 пострадало, в том числе – 6 детей, говорится в сводке ГосЧС.

«18 июля в 18:07 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.)», – сообщили в ведомстве.

Они с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
ForUm

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