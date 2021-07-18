Служба безопасности Украины вызвала в Мариуполь главу Минобороны России Сергея Шойгу для вручения подозрения по уголовному делу. Он должен явиться к следователю Тарасу Бутенко, сообщается на сайте СБУ в воскресенье, 18 июля.
Шойгу планируют вручить письменное подозрение по признакам преступления, предусмотренного статьями о видах соучастников и создание назконных вооруженных формирований (ч.5 ст.27 и ч.5 ст.260 УК Украины). Российскому министру грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
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