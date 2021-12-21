В Донецкой области действуют сотрудники американских частных военных компаний, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», - сказал Шойгу на заседании коллегии минобороны Р, сообщает Интерфакс.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», - сказал Шойгу.