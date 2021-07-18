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В оккупированном Крыму за 17 июля зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Суточная заболеваемость COVID-19 в шестой раз за неделю побила рекорд.

Об этом сообщает глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции.

По его данным, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа.

Кроме того, за истекшие сутки всеми лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек, выздоровевших за весь период - 47 203 человека.
ForUm

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