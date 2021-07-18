За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал 13 нарушений перемирия со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Чермалыка боевики обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкино и Павлополя российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применяли артиллерию калибра 122-мм.

В районе поселка Пески оккупанты трижды обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новозвановки российские боевики дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10.

В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи поселка Пески оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.