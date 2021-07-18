Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
«Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС», - говорится в сообщении.
15 июля Совет Евросоюза официально внес Украину в список стран, гражданам которых рекомендуют разрешить въезд.
Однако эта рекомендация не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.
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