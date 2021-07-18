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В Офисе президента отрицают появившуюся в СМИ информацию о том, что встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом переносится на вторую половину августа. Об этом в субботу, 17 июля, завил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.

«Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне».

Он также добавил, что дата встречи сместилась по протокольным и логистическим причинам, и посоветовал "не делать из этого трагедию".

При этом представитель президента отрицает информацию СМИ о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз.

«Эта информация не является правдой. Встречу активно готовят, даты согласовывают», - заявил представитель Зеленского, добавив, что никто ультиматумов не ставит.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что визит Зеленского в США состоится не ранее середины августа, а не в июле, как ожидалось. 
ForUm

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