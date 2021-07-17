также в разделеПолитика
США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17 8
Офис президента: Украина и Польша имеют единую позицию по газопроводу "Северный поток-2" 11
Американское издание: Путин высказался в защиту Медведчука, которого назвал украинским националистом 15
Молчанов: Медведчук подвергается жесткой обструкции за поддержку примирительной повестки по отношению к РФ 19
Арахамия: Аваков может вернуться в правительство осенью 17
СНБО сегодня ввел санкции против более 60 лиц 40
Санду видит Украину среди приоритетов во внешней политике 11
Монастырского ввели в состав СНБО 12
Американский дипломат в ОБСЕ: Статья Путина – исторический вымысел 142
Рада может собраться на внеочередное заседание из-за ВСП 22
ОП о переговорах Байдена и Меркель: Мы не услышали интересного 31
Против еще 9 украинцев из санкционного списка США введены санкции 40
Зеленский – Монастырскому: Мы действительно хотели, чтобы вы стали министром 16
Делегация ОБСЕ по вопросам свободы СМИ защитит телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK от произвола власти 30
«Слуги» снимаются в роликах, но на самом деле с КНР сотрудничает ОПЗЖ Медведчука, – эксперт-международник 18
Из-за потери рейтинга Зе-команда начала прямые репрессии, а точнее «мочилово по беспределу» против ОПЗЖ и Медведчука 24
Нардепы заблокировали подписание закона о реформе ВРП 22
В Украине – новый глава МВД 56

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится в августе, а не в июле, как ожидалось. Об этом в субботу, 17 июля, пишет Зеркало недели со ссылкой на источники.

"Как свидетельствуют наши источники, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений (памятуя о конфузе Банковой, неверно передавшей смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписавшей главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО). Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, "что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны". 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
14
Теги