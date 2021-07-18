Число жертв мощных наводнений в Германии и Бельгии превысило 170. При этом спасатели продолжают поиски сотни людей, которые считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Guardian.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал оказать поддержку семьям погибших, а также городам, которым был нанесен значительный ущерб.

В Рейнланд-Пфальце в субботу сообщали о смерти 93 человек. В соседнем Северном Рейн-Вестфалии ранее подтвердили гибель 43 человек. Власти предупреждают, что это количество жертв может возрасти.

Между тем немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер сказал, что Германия "должна гораздо лучше готовиться" в будущем.