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Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащие страны подверглись обстрелу со стороны армянской армии на всей протяженности госграницы. Обстрелы начались накануне вечером, 16 июля, и продолжились сегодня с утра, 17 июля.

Как сообщило Минобороны Азербайджана, 16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района.

17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь", - обавили в Минобороны.

Сообщается, что пострадавших нет.

Добавим, что стороны обмениваются обвинениями в обстрелах в течение последних нескольких дней. 16 июля, Армения заявила об обстрелах со стороны Азербайджана, а 15 июля, на стрельбу пожаловался Азербайджан. 14 июля в ходе перестрелки погиб армянский военнослужащий.
ForUm

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