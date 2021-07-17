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В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). Без света остались 60 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию 7 утра 17 июля обесточивание произошло в трех областях. В Закарпатской без света 55 населенных пунктов, в Луганской – 3, в Донецкой – 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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