В результате падения и возгорания вертолета Ми-2 в Николаевской области утром в субботу, 17 июля, погибли два человека.
Как сообщили в ГСЧС, инцидент произошел около 6:08 возле села Зайве Николаевского района. После падения вертолет загорелся.
Среди погибших — пилот и помощник пилота, сообщили в ведомстве.
В 6:35 спасатели ликвидировали пожар на площади 6 м кв. К тушению и деблокации погибших были привлечены восемь человек и две единицы техники ГСЧС.
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