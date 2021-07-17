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В результате падения и возгорания вертолета Ми-2 в Николаевской области утром в субботу, 17 июля, погибли два человека.

Как сообщили в ГСЧС, инцидент произошел около 6:08 возле села Зайве Николаевского района. После падения вертолет загорелся.

Среди погибших — пилот и помощник пилота, сообщили в ведомстве.

В 6:35 спасатели ликвидировали пожар на площади 6 м кв. К тушению и деблокации погибших были привлечены восемь человек и две единицы техники ГСЧС.
ForUm

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