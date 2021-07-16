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Патронный завод планируют построить в промышленной зоне Житомира, сообщила пресс-служба горсовета.

«Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это - сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 млн долларов и высокотехнологичные технологии», - говорит городской голова Сергей Сухомлин. Инвестор выбрал Житомир среди Днипра и Львова.

После 2014 года, когда Украина потеряла завод по производству патронов, было много попыток построить новый. Теперь он появится в Житомире и будет обеспечивать патронами Вооруженные Силы.

Отмечено, что на следующую сессию городского совета инвестор представит социальные программы, а также определенный порядок трудоустройства. «У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных инвалидов...», - добавляет городской голова. Сухомлин также отметил, что производство патронов не будет предусматривать их хранения в складских помещениях.

Сессия городского совета сегодня дала согласие на изготовление технических документаций по землеустройству относительно разделения земельного участка на ул. Королева, 132 с целью дальнейшей передачи одной из вновь площадей Обществу с ограниченной ответственностью «Житомирский патронный завод».
ForUm

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