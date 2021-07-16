В ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсеместно, кроме южной части Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Не забывайте, что при таких сильных контрастах возможны короткие, но сильные и опасные ливни. На следующей неделе дождей явно больше», - написала она.

Жара 17-18 июля удержится: в течение дня в большинстве областей Украины + 30 + 35 градусов.

В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране.

В Киеве 17-18 июля будет жарко, + 32 + 34 градуса, отдельные локальные дожди по районам или окрестностях уже возможны, но еще очень мало и робко.

В понедельник Киев почувствует первые признаки изменения воздушных масс, днем ​​предполагается + 28 + 30 градусов.

А во вторник в столице ослабление жары до + 25 + 28 градусов.