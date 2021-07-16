также в разделеОбщество
16 июля. Картина дня
Экологи рассчитают ущерб за загрязнение Азовского моря краской 4
Дания открывается для украинцев 7
Зеленский назначил гранты молодым деятелям в сфере кинематографии 8
Клубы УПЛ обязали нанести на форму эмблему УАФ со «Слава Украине!» и «Героям слава!» 11
В СНБО заявили, что у трети украинцев – иммунитет против COVID-19 10
Американцы построят патронный завод в Житомире 16
Бердянского прокурора задержали на взятке в $25 тысяч 11
С 1 октября людям старше 75 лет обещают дополнительные 400 грн 11
«Интеру» назначали проверку из-за «Кавказской пленницы» и «Служебного романа» 15
Монастырский: Буду министром внутренней безопасности 19
Рада приняла законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ 15
Новоиспеченный глава МВД прокомментировал дело Шеремета 50
Еще одно подозрение Тупицкому: дал незаконное поручение бухгалтеру 18
В «ресурсный» законопроект подали более 10 тысяч поправок 100
Антона Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко 44
«Руководителю Юнармии» в Севастополе сообщили о подозрении 16
Вступили в силу новые нормы языкового закона: все концерты и вывески – только на украинском 35

В ближайшие выходные отдельные локальные дожди и грозы ожидаются практически повсеместно, кроме южной части Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Не забывайте, что при таких сильных контрастах возможны короткие, но сильные и опасные ливни. На следующей неделе дождей явно больше», - написала она.

Жара 17-18 июля удержится: в течение дня в большинстве областей Украины + 30 + 35 градусов.

В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране.

В Киеве 17-18 июля будет жарко, + 32 + 34 градуса, отдельные локальные дожди по районам или окрестностях уже возможны, но еще очень мало и робко.

В понедельник Киев почувствует первые признаки изменения воздушных масс, днем ​​предполагается + 28 + 30 градусов.

А во вторник в столице ослабление жары до + 25 + 28 градусов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
12
Теги