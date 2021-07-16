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15 июля вечером в Днипре двое неизвестных напали и сильно избили местную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Вчера была зверски избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова. Мы хорошо с ней знакомы, когда в локдаун она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес.

Именно благодаря ее усилиям, в последнюю волну ковида, мы в Днипре не пошли на строгие ограничения», - написал он в Facebook.

Мэр отметил, что «Эшонкулова публично назвала основных заказчиков своего избиения».

«Весь Днепр знает, что у них был прямой конфликт», - пишет он.

Филатов призвал новоназначенного главу МВД расследовать нападение.

По данным облплиции, двое неизвестных напали на женщину 1984 года рождения, избили ее и скрылись с места преступления.

Преступление произошло 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе города. С травмами головы пострадавшую доставили в больницу.

По данному факту следственными ОП № 1 Днепровского РУП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование. Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых является общественная деятельность потерпевшей. Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к нападению лиц и их задержания.
ForUm

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