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В Киеве в центре вакцинации на базе Международного выставочного центра начали делать прививки препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech лицам от 60 лет, сообщает медицинская информационная система HELSI.me в Telegram.

«Сегодня в МВЦ начали прививать вакциной от Pfizer людей от 60 лет», - говорится в сообщении.

Указывается, что у МВЦ есть две очереди: по записи и «живая». Все, кто хочет прививаться вакциной от Pfizer, должны быть записаны через helsi.me. В порядке «живой» очереди этой вакциной не прививают. В МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих.

12 июля в Минздраве сообщили, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
ForUm

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