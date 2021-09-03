Диджитализация является одной из приоритетных реформ в Украине и имеет целью эффективную борьбу с коррупцией на разных уровнях. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами и экспертной средой Стэнфордского университета.

«Диджитализация – это одна из приоритетных реформ в Украине, которая идет очень удачно, мощно, быстро. Результат этой реформы – победа над любой средней, мелкой коррупцией в государстве», - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Украине уже началась реализация программы paperless, которая предусматривает цифровизацию государственных услуг на всех уровнях. Также одной из важных задач является цифровизация работы правительства, парламента и Офиса президента, и эти решения уже приняты, отметил Зеленский.