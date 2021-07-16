За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.
В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.
У Широкино оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку песчаной вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевое травмирование. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника – тяжелое, других – удовлетворительное.
На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
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