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За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкино оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку песчаной вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевое травмирование. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника – тяжелое, других – удовлетворительное.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 16 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
 
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