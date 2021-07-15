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Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ заблокировали канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации, сообщил пресс-центр ведомства.

Правоохранители задержали контрабандистов на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы.

Во время задержания у злоумышленников обнаружен «груз» с запчастями к ударному вертолету Ми-24.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
ForUm

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