также в разделеСтолица
В Киеве – 177 новых больных COVID-19 11
В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд 14
В Киеве 165 случаев коронавируса за сутки 12
С 14 июля в киевском транспорте не будет бумажных билетов 15
Киев закрывают для фур из-за жары 13
«Цветы Украины»: застройщик не имеет права демонтировать фасад 14
Ночь на 12 июля в Киеве побила температурный рекорд 1922 года 18
В Киеве за сутки – 142 новых случая COVID-19 14
В Киеве футбольного тренера приговорили к 7 годам за развращение 11-летнего мальчика 13
На здание «Цветы Украины» наложил арест 8
Министр требует прекратить снос здания «Цветов Украины» 28
Полиция перекрыла канал сбыта оружия в столицу 14
В Киеве – три смерти от COVID-19 за сутки 11
Киеву обещают грозы 14
В Киеве запретили въезд грузовиков 25
В Киеве задержали гражданина Турции, сбежавшего из Харьковского апелляционного суда 12
Киевский фуникулер закрывают на ремонт 19
Суд арестовал «голосеевского стрелка» 21

Бывшему директору Государственного научного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности», служебная халатность которого привела к уничтожению бомбоубежища в Печерском районе столицы (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщено о подозрении, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором учреждения по сохранению имущества, находящегося на балансе этой организации, в течение 2015-2016 годов, в результате строительства, организованного частным обществом, уничтожено защитное сооружение (бомбоубежище) по ул. Лютеранской, которая согласно сведениям номерного учета хранилищ I-IV классов города Киева отнесена к 3-му классу.

Вследствие уничтожения бомбоубежища нарушена система гражданской защиты населения столицы и причинен государству ущерб в размере 2,3 млн гривен.

Сейчас бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц непосредственно виновных в уничтожении защитного сооружения и выяснения обстоятельств, при которых здание выбыло из государственной собственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги