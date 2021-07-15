Бывшему директору Государственного научного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности», служебная халатность которого привела к уничтожению бомбоубежища в Печерском районе столицы (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщено о подозрении, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором учреждения по сохранению имущества, находящегося на балансе этой организации, в течение 2015-2016 годов, в результате строительства, организованного частным обществом, уничтожено защитное сооружение (бомбоубежище) по ул. Лютеранской, которая согласно сведениям номерного учета хранилищ I-IV классов города Киева отнесена к 3-му классу.

Вследствие уничтожения бомбоубежища нарушена система гражданской защиты населения столицы и причинен государству ущерб в размере 2,3 млн гривен.

Сейчас бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц непосредственно виновных в уничтожении защитного сооружения и выяснения обстоятельств, при которых здание выбыло из государственной собственности.