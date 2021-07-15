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Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты», – написал он в Twitter.

 

 

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Напомним, 14 июля Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз
ForUm

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