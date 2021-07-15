Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает за доработку и повторное направление в Конституционный суд Украины законопроекта, предусматривающего лишение полномочий народного депутата за систематическое пренебрежение обязанностями и прогулы пленарных заседаний.

«Это принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать. Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный Суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили отрицательное заключение Конституционного суда», - сказал спикер в эфире канала Hromadske, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Он отметил, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции. «Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата», - подчеркнул он.

Председатель Верховной Рады напомнил, что КСУ также дал отрицательное заключение законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной Закон и позволил бы лишать мандата за неперсонального голосования в парламенте. В то же время он отметил, что проблема неперсонального голосования удалось решить путем введения Уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.