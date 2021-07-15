38-летний старший оперуполномоченный Волновахского районного отдела, майор полиции Александр Корж погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей, сообщила пресс-служба полиции Донетчины.

Он вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.

На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось. Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения.

Александр посвятил службе в органах внутренних дел 21 год.

Всю жизнь полицейский работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона, вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам. С начала года занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления.

У полицейского остался 10-летний сын.

Руководство и личный состав полиции Донецкой области скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным погибшего.