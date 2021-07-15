Министерство здравоохранения обратилось в Национальную полицию и МВД по факту проведения вакцинации от COVID-19 частной клиникой, которая не была в списке частных медучреждений, которые бесплатно проводят прививки от COVID-19.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На этот факт сразу произошло реагирование. За моей подписью было направлено обращение в Национальную полицию и Министерство внутренних дел, поскольку здесь нечего проверять. Ни одна коммерческая вакцина против COVID-19 от какого-либо производителя в Украину не завозилась, поэтому она не может продаваться на территории Украины», - сказал Ляшко.

Он добавил, что Минздрав предварительно провел проверку, входит ли эта частная клиника в перечень частных медучреждений, которые получают выплаты за проведение прививок от COVID-19.

«Дополнительно мы просмотрели и проверили: есть ли эта частная клиника в перечне учреждений, которые получают выплаты за проведение прививки. Нет. Перераспределялись из департамента здравоохранения вакцины для этого учреждения, чтобы они проводили прививки? Такого тоже не было», - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине 90 частных учреждений и физических лиц-предпринимателей в частных клиниках включены в перечень медучреждений, которые проводят вакцинацию от коронавирусной болезни и получают за это выплаты от государства.

«Им передают вакцину и они бесплатно проводят прививки, как государственные, так и коммунальные учреждения. Этой клиники в том перечне нет», - сказал Ляшко.

По словам министра, полиция открыла производство и внесла это дело в ЕРДР, в настоящее время проводится расследование.

Ранее Министерство здравоохранения инициировало служебное расследование о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, в одной из частных больниц Киева.