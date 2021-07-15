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В Харьковской области зафиксирован факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer, вследствие чего испортилось более 9,3 тыс. доз, сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОГА.

«30 июня 2021 ГП «Укрмедпостач» поставили в КП ХОР «Областной аптечный склад» 21,6 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей в состав фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП «Укрмедпостач», – говорится в Facebook ведомства.

Для выяснения ситуации 1 июля 2021 были направлены письма в ГП «Укрмедпостач» и в Минздрав Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП «Укрмедпостач».

«Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области», – отмечается в сообщении.

Харьковская ОГА вместе с Департаментом здравоохранения пристально следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустит использования просроченных вакцин в вакцинации населения.
ForUm

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