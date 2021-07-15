За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.
Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.
Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.
У Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра.
В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
У Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Кроме того, на Луганщине, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра, 15 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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