Укрзализныця завершила реконструкцию пути между станциями Вильча и Янов, соединяющий зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью. Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По словам руководителя компании Ивана Юрика, все работы были выполнены в рекордные сроки. «В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с Энергоатомом на реконструкцию указанного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки – за один месяц. Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива», - отметил Юрик.

В частности, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проектом и реконструировано пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

При выполнении работ было задействовано 95 железнодорожников филиала «Центр по строительству и ремонту пути» АО «Укрзализныця» и необходимая путевая техника. Отметим, что филиал «Центр по строительству и ремонту пути» АО «Укрзализныця» - это единственное предприятие в Украине, которое имеет мощности для осуществления таких видов ремонтно-путевых работ.

Все работы на участке выполнялись в соответствии с Правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения, утвержденных приказом МЗ Украины от 04.04.2008 №179 / 276.

Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской, - которе будет сохраняться там в течение следующих ста лет.

Реконструированный участок будет представлен СМИ на следующей неделе.

Напомним, 3 февраля 2021 Кабинет Министров Украины распоряжением №91-р передал железнодорожный путь «Вильча - Янов» (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК «Энергоатом».