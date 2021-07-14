Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в районе с. Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122мм и 152мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб никопольчанин Беляев Андрей Левонтийович, 1982 года рождения.
Об этом сообщил Никопольский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки
Время и место прощания с героем будет объявлено дополнительно.
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