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Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в районе с. Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122мм и 152мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб никопольчанин Беляев Андрей Левонтийович, 1982 года рождения.

Об этом сообщил Никопольский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки

Время и место прощания с героем будет объявлено дополнительно.  
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