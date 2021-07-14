За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Неподалеку Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что у Донецка, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.

У Причепиловки российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимое с жизнью.

Кроме того, пять военных получили ранения, еще один - боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 14 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.