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Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета - 15 июля - составит + 30 + 35 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника – 20-го июля.

Сначала градусы сползут вниз на Западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится.

Устойчивыми окажутся Восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше.

В Карпатах, вечером и на крайнем западе, есть вероятность локальных грозовых ливней.

Также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины.

А вообще - сухо и жарко.

В Киеве 15-го июля ожидается сухая горячая погода, максимально + 32 + 34, местами до +35 градусов.

Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть Центра.
ForUm

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