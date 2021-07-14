По данным экспертов, ситуация с заболеваемостью COVID в Украине пока стабильно положительная, однако новая вспышка эпидемии ожидается уже этим летом.
Об этом сообщается в Telegram Коронавірус Інфо со ссылкой на Киевскую школу экономики (KSE).
Так, суточные показатели госпитализации падают на 10% каждую неделю, количество пациентов – на 15%. Среднесуточная смертность в целом по Украине составляет 17 умерших в сутки.
«В июле-сентябре мы не прогнозируем большого увеличения показателей смертности даже в случае вспышки. В то же время вспышка ожидается уже этим летом», - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
Внешней угрозой является рост заболеваемости в странах Европы. Эта вспышка вскоре может прийти в Украину. Поэтому вакцинация против COVID-19 является критически важной.
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