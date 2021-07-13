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Львовский горсовет поручил руководителям районов, городских, поселковых, сельских территориальных общин рекомендовать предприятиям общественного питания, продовольственной торговли ограничить приготовление и реализацию в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд, в т.ч. салатов заправленных сметаной, майонезом, кондитерских изделий с заварным кремом.

Также рекомендуется запретить реализацию кулинарных изделий, особенно скоропортящихся, в т.ч. на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Такое решение приняли после того, как 4 июля в пгт Куликов Львовского района отравились посетители ресторана «Панский Кныш».

6-8 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы более 20 человек, из них 8 детей с диагнозом «острая кишечная инфекция».
ForUm

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