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Соцсеть Facebook признала пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой слов президента России Владимира Путина об «одном народе» разжигающим ненависть, и удалила его.

«Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но «они» понимают, что «они» это «они», - написал он в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот удаленного поста.

«Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают», - писал посол.
ForUm

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