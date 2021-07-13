Сообщено о подозрении 6 главным государственным инспекторам Харьковской таможни ГФС по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом информирует пресс-служба облпрокуратуры.

По информации и. о. начальника отдела областной прокуратуры Владимира Шевченко, досудебным расследованием установлено, что в течение 2018 работники Харьковской таможни растаможивали ввезенный из-за границы субъектом хозяйствования растворитель промышленного назначения с содержанием метилового спирта с неправильным определением кода товара «Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности», в результате чего занижались таможенные платежи в бюджет.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 30 млн грн.

12 июля этого года шести таможенникам сообщено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.