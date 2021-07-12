Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность еще одной межрегиональной сети вражеских интернет-агентов. По указанию кураторов из РФ они призывали к изменению границ государственной границы и ведению агрессивной войны, сообщил пресс-центр ведомства.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

Установлено, что для анонимизации общения с «кураторами» участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи.

В Киеве:

в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны. Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых «блоггеров» российских интернет-ресурсов.

Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайта и 5 сообществ в соцсетях.

В Мариуполе:

киберспециалисты СБУ разоблачили участницу сети, которая размещала в интернете материалы по изменению границ государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак она получала от «координаторов» с ОРДЛО.

В Днипре:

заблокирована деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержки незаконных вооруженных формирований. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из социальных сетей.

Лингвистическая экспертиза подтвердила принадлежность обнаруженного контента к материалам, которые представляют угрозу государственной безопасности.

На Кировоградщине:

разоблачили пропагандиста, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Кроме того, по материалам киберспециалистов СБУ осуждена вражеская агентка, которая на международных интернет-платформах призывала к ведению агрессивной войны против нашего государства.